„Es ist noch Luft nach oben“

Der FC Nieheim startet als erste heimische Fußballmannschaft aus der Winterpause. Schon an diesem Sonntag ist der Landesligist im Nachholspiel gegen den TuS Dornberg gefordert. Am kommenden Wochenende geht die Saison regulär weiter. Dann steigt auch die Spvg Brakel ins Geschehen ein. Wir haben die Trainer Heiko Bonan (Nieheim) und Haydar Özdemir (Brakel) gebeten, vor dem Start acht Stichworte zu beantworten.

Fußball-Landesliga: Nieheimer und Brakeler Trainer sehen in der Rückrunde Verbesserungspotential in ihren Teams

Heiko Bonan: „Wir stehen auf Platz fünf. Das ist gemessen an den vielen Problemen der Hinrunde in Ordnung. Durch die zahlreichen Ausfälle haben wir es nicht geschafft, die ganze Qualität, die in diesem Kader steckt, auf den Platz zu bringen. Da ist also noch Luft nach oben.“