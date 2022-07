Es passt beim SCV

Neuenbeken

Nach 25 Tagen Vorbereitung mit vier Testspielen bummelte das Landesliga-Team des SCV Neuenbeken am vergangenen Samstag nach zuvor noch zwei absolvierten Übungseinheiten über Libori. 26 Spieler waren dabei, was verdeutlicht, dass das große Plus der Mannschaft, in der die Neuzugänge bereits voll integriert sind, ihr Zusammenhalt ist.

Von Markus Schlotjunker