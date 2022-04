Es spricht einiges für die Baskets

Erinnerungen an diese wahrlich großen Tage des Paderborner Basketballs wurden am Sonntagabend wach, als die nun als Uni Baskets firmierenden Hausherren auch SC Jena in die Knie zwangen. In einem überzeugenden Auftritt glich das Team von Trainer Steven Esterkamp mit dem 100:84-Heimsieg die Zweitliga-Viertelfinalserie gegen die Thüringer zum 1:1 aus. Nun scheint sogar mehr möglich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar