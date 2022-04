„Es war ein Glücksspiel“

Der SV Höxter gewinnt im Kreisduell der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 mit 4:0 gegen einen ersatzgeschwächten VfR Borgentreich. Während der SV Dringenberg im Nachholspiel am Donnerstagabend die dritte Niederlage in Serie kassierte, hatte der TSC Steinheim nach einer 1:0-Halbzeitführung am Ende mit 1:2 das Nachsehen.

SV Dringenberg – TuS Lipperreihe 1:4 (0:1). Zwar konnten die Dringenberger die zweitbeste Abwehr der Liga einmal knacken, doch der Treffer von Patrick Stiewe zum zwischenzeitlichen 1:1 (53.) reichte nicht, um etwas Zählbares zu holen. „Unterm Strich ist es eine verdiente Niederlage. Nachdem wir zur Pause etwas umgestellt haben, sind wir zum Ausgleich gekommen. Aber bei den Bedingungen war es ein Glücksspiel“, sagte SVD-Trainer Sven Schmidt angesichts des Schneetreibens. Die Tore der Gäste erzielten Justin Friedrich (29.), Sebastian Rahaus (55.), Robin Klois (77.) und Moritz Mühlenweg (85.).

Am Sonntag geht es für Dringenberg mit dem Heimspiel gegen den SV Jerxen-Orbke weiter. „Wir müssen unbedingt punkten und schnellstmöglich eine Wende herbeiführen“, sagt Schmidt.

SV Höxter – VfR Borgen-treich 4:0 (1:0). Mit Treffern von Kevin Wilms (45.), Nico Trepschick (60.) und Canek Bicker (73./87.) fuhr der SVH einen ungefährdeten Sieg ein. Trainer Uwe Beck ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Das war vom Anfang bis zum Ende ein richtig guter Auftritt.“ Ein Lob sprach er auch den Gästen aus. „Borgentreich war personell arg gebeutelt und hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gemacht.“ VfR-Sportdirektor Thomas Schulte sagte: „Unsere stark dezimierte Mannschaft hat Höxter über weite Strecken Paroli geboten.“

Da Jerxen-Orbke gegen das vorherige Schlusslicht Barn-trup verlor (0:3), sind die Kreisstädter bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten herangerückt. „Die Ergebnisse vom Donnerstag haben mich überrascht. Das Straucheln der Konkurrenz wollen wir nutzen und am Sonntag im Heimspiel gegen Hiddesen/Heidenoldendorf nachlegen, wenngleich die SG ein anderes Kaliber ist“, blickt Beck voraus. Der VfR hat den Tabellensechsten TSV Oerlinghausen zu Gast. Die personelle Situation entspanne sich etwas, berichtete Schulte.

TSC Steinheim – TuS WE Lüdge 1:2 (1:0). Am Ende feierten die Gäste den fünften Sieg im sechsten Spiel dieses Jahres. Doch danach sah es lange Zeit nicht aus, denn Muhammed Bozkurt brachte den Außenseiter in Führung (23.). Nach der Pause kassierte der TSC den schnellen Ausgleichstreffer durch Robin Schlieker (47.). Zehn Minuten später sah Ismail Musayer die Gelb-Rote Karte. Fortan stemmte sich Steinheim mit einem Spieler weniger gegen die nun drohende Niederlage. In der 75. Minute gelang Nils Nehring der Siegtreffer. „In der ersten Hälfte mussten wir mehr aus unseren Möglichkeiten machen. Durch den Platzverweis kam dann der endgültige Bruch in unser Spiel“, resümierte TSC-Trainer Rytis Narusevicius. Am Sonntag empfängt Steinheim den RSV Barntrup zum Kellerduell und Kampf um den Klassenerhalt.

Derby in Brakel

Spvg Brakel II – FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (So., 15 Uhr). Nachdem mit Barntrup (3:0 gegen Jerxen) und Augustdorf (1:1 gegen Lemgo) zwei Teams aus dem Tabellenkeller gepunktet haben, ist Brakel II unter Zugzwang. Die Spvg-Zweite und Peckelsheim hatten Donnerstag kein Spiel und können ausgeruht in die Partie gehen. „Mit Paboy Fanneh und Kai Stolte verfügt der FC über zwei Spieler, die den Unterschied ausmachen können“, sagt Brakels Trainer Norbert Dölitzsch.

Unser Tipp: 1:2