„Es wird schnell und athletisch“

Diese Partie wird mit Spannung erwartet: Der SV Höxter bittet den SV Dringenberg in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 am 13. Spieltag zum Topspiel. Die Spvg Brakel II steht derweil beim Tabellennachbarn RSV Barntrup unter Punktedruck.

SV Höxter – SV Dringenberg (Sonntag, 15.15 Uhr). Mehr Bezirksliga-Spitzenspiel im Kreis Höxter geht in diesem Jahr nicht. Der Zweitplatzierte aus Dringenberg (28 Punkte) ist beim Drittplatzierten SV Höxter (25 Zähler) zu Gast. Beide Teams fiebern dieser Begegnung entgegen. „Höxter steht völlig zurecht so weit oben. Sie haben eine starke Mannschaft und in der Spielzeit bislang überzeugt. Aber auch wir sind in einer super Form. Unsere Trainingswoche war sehr gut. Wir wollen definitiv etwas aus Höxter mitnehmen“, sagt Dringenbergs Trainer Sven Schmidt. „Personell haben wir allerdings noch ein paar Fragezeichen“, fügt er hinzu.