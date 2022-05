Espelkamp erhält drei Zähler zurück

Dieses Urteil war erwartet worden, nachdem wie bereits berichtet, das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in der Vorwoche entschieden hatte, dass Espelkamps Spieler Semir Ucar in der Begegnung am 24. April in Rödinghausen doch spielberechtigt war und die Rücknahme dessen Spielberechtigung ihrerseits zurück genommen hatte.

