Espelkamp greift in Bestbesetzung nach dem Titel

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft bei den Herren 70 vor einem Jahr greifen die Tennis-Senioren des TV Espelkamp-Mittwald am Wochenende nach dem nächsten Titel.

Der Spanier Jairo Velasco Ramirez spielt beim TV Espelkamp-Mittwald an Position eins. Die Herren 75 spielen am Wochenende um die Deutsche Meisterschaft.

Sie sind inzwischen in die Altersklasse 75 aufgerückt und rechnen sich beim Final-Four-Turnier im bayrischen Weilheim gute Chancen aus. Die Halbfinals am Samstag und das Endspiel am Sonntag beginnen jeweils um 10 Uhr.