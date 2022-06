Espelkamp II will letzte Hürde nehmen

Maik Stoll (rechts) und Preußen Espelkamp II müssen am letzten Spieltag die Hürde beim FT Dützen nehmen.Watschagan Harutjunjan (links) fehlt jedochMaik Stoll (rechts) und Preußen Espelkamp II müssen am letzten Spieltag die Hürde beim FT Dützen nehmen.

FT Dützen - FC Preußen Espelkamp II. „Wir wollen von der ersten Minute an in die Zweikämpfe kommen und diszipliniert spielen“, sagt Preußen-Trainer Bernd Rust. So wie es beim 4:3-Heimsieg gegen Herringhausen/Eickum auch 70 Minuten gut geklappt hätte. Espelkamp (29 Punkte) würde ein Punkt zum Liga-Erhalt reichen, weil Dützen auf dem ersten Abstiegsplatz (27) zwei Zähler Rückstand hat. „Ich glaube aber nicht, dass man darauf spielen kann. Das klappt häufig nicht so gut“, sagt Rust. „Für Dützen geht es um alles oder nichts. Die werden alles reinwerfen und haben ein Schiedsrichtergespann angefordert.“