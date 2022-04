Esterkamp hat Spaß

Paderborn

Matchball bravourös abgewehrt: Nach einer rauschenden Basketball-Party vor 1931 Fans in der Maspernhölle haben die Uni Baskets Paderborn im vierten Duell der ProA-Play-off-Runde Medipolis SC Jena verdient mit 91:86 (58:46) niedergekämpft. Die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt jetzt am Sonntag ab 16.30 Uhr in Jena. Sollten die Paderborner in die Runde der letzten Vier kommen, führt die Reise am Mittwoch zu den Rostock Seawolves.

Von Jörg Manthey