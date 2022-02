Esterkamp prophezeit physisches und hartes Spiel

Nach dem Klasseauftritt beim 86:82-Überraschungserfolg in Tübingen wollen die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA selbstbewusst nachlegen: Heute Abend (19.30 Uhr) wird das Westfalenderby bei Phoenix Hagen nachgeholt.

Diese Partie war aufgrund der Corona-Quarantäne einiger Hagener Spieler um exakt eine Woche nach hinten verlegt worden. „Auswärts in Hagen zu spielen ist immer eine sehr schwere Aufgabe. Wir müssen hochkonzentriert und konzentriert in der Defensive auftreten, um eine Chance auf den Sieg zu haben“, erzählt Headcoach Steven Esterkamp und orakelt: „Ich bin sicher: Wir werden ein sehr physisches und hartes, aber auch spielerisch attraktives Derby sehen.“

Der Gastgeber lauert mit nur zwei Zählern Rückstand hinter den Uni Baskets und kann im Erfolgsfalle gleichziehen. Die Papierform spricht klar für die Feuervögel: sieben Siege und nur zwei Niederlagen gegen Paderborn. Allerdings haben die Hagener seit einem Monat nicht mehr gespielt, was einen echten „Lauf“ – sechs Spiele, fünf Siege – beendete. „Unter der Aneinanderreihung von Zwangspausen hat unser Rhythmus natürlich gelitten, weswegen es die oberste Aufgabe ist, diesen gegen Paderborn wiederzufinden und aufzunehmen“, erklärt Hagens Coach Chris Harris. Die Matchpraxis spricht für den Gast, der ohne Verletzungssorgen ist. „Unser Team hat mit dem beeindruckenden Streich in Tübingen gezeigt, dass es sich auf sich selbst verlassen kann“, sagt Baskets-Pressesprecher Patrick Lüke. „Wir haben da die Ruhe bewahrt. Das war wichtig, und darauf wird es in der Hagener Atmosphäre wieder ankommen.“

Beim dramatischen Hinspielsieg (73:72 für die Uni Baskets) waren Jordan Barnes mit 19 Punkten und Jackson Trapp (17) die Leistungsträger. Maximal 943 Zuschauer dürfen in die Krollmann-Arena. Paderborner Fans schauen in die Röhre, denn diese Auslastung ist durch Hagener Ticket-Inhaber bereits erreicht.