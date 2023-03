Esterkamp wittert Gefahr

Dann eint Geschäftsführer und Headcoach neben einer Prise Enttäuschung auch eine gewisse Ratlosigkeit. Bis heute bleibt es ein Mysterium, warum die Leistungen in der Maspernhalle so sprunghaft sind: erst vier Heimsiege in elf Versuchen, nur einer im Jahr 2023. Zusammen mit Freitag-Gegner Art Giants Düsseldorf ist dies die schlechteste Heimbilanz der ProA. „Ist doch klar, dass da Ärger mitschwingt. Da schaffen wir es in dieser Saison endlich, unsere Auswärtsschwäche in den Griff zu kriegen, und dann hinken wir mit der Performance zu Hause hinterher. Dabei macht es viel mehr Spaß, mit den Fans zu feiern“, sagt Dominik Meyer, der reichlich Rückmeldungen von Besuchern bekommt. Demnach herrscht auch in Fankreisen Enttäuschung vor, allerdings werde honoriert, „dass die Mannschaft alles dafür tut, um zu gewinnen. Die Fans sehen, dass die Jungs sich schwer tun, aber auch, dass das Team will. Der Unterhaltungswert bei uns ist hoch. Wir sind immer für eine Überraschung gut.“

