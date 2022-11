Der FC Nieheim stellt sich neu auf. Nach dem Tod des jahrelangen Vereinspräsidenten Alfred Ruberg will ein junges Vorstandsteam die Zukunft des Vereins sichern und die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Neu mit im Boot ist dabei André Thiemann, der fortan als Sportlicher Leiter beim FCN fungieren wird.

„Wir wollen und müssen uns breiter aufstellen. Das, was Alfred Ruberg in den vergangenen Jahrzehnten nahezu im Alleingang bewältigt hat, werden wir in Zukunft als Team angehen“, ist sich die kommissarische Führungsspitze bestehend aus Dennis Meier, Dirk Weskamp sowie Patrick Schmeier einig. Aus diesem Grund wird aus dem Trio nun ein Quartett. „Wir freuen uns, dass wir mit André Thiemann einen Sportlichen Leiter präsentieren können. André wird sich sowohl um die Kaderplanung der Seniorenmannschaften als auch gemeinsam mit uns als Vorstand um die Infrastruktur rund um unseren FC kümmern. Dabei dient er auch als Schnittstelle zwischen Verein, Sponsoren und Politik“, führt das Führungstrio weiter aus. André Thiemann ist gebürtiger Nieheimer.