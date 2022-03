Frank Ewert: „Der SCV ist kein Zufallsprodukt“

Hövelhofer SV - SCV Neuenbeken (So., 15 Uhr). „Durch die längere Pause, die wir nun hatten, herrscht bei uns eine große Vorfreude auf dieses Spiel, auch weil es ein Kreisderby ist“, meint SCV- Coach Marco Cirrincione. Allerdings war die Vorbereitung aufgrund zahlreicher personeller Ausfälle nicht ungetrübt. In den vergangenen Wochen haben ihm aus unterschiedlichen Gründen bis zu zwölf Spieler gefehlt. Im Testspiel Mitte der Woche gelang ein 4:1-Erfolg über Kreisligist TuS Egge Schwaney. Am Sonntag werden Cirrincione neben dem wegen seiner Fünften Gelben Karte gesperrten Mohamed Soumah weitere sechs Akteure aus gesundheitlichen Gründen fehlen. „Dennoch werden wir eine gute Elf auf den Platz bringen. Wir freuen uns auf ein interessantes Spiel, das der HSV gewinnen muss. Wenn sie immer komplett hätten antreten können, dann würden sie dort in der Tabelle stehen, wo wir stehen, denn sie haben eine hohe Qualität in ihrem Kader“, findet Cirrincione.

