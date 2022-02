Ewert und Neuschäfer entfachen frischen Wind

Hövelhofer SV - SuS Westenholz (So., 15 Uhr). Es ist nicht nur das bislang schlechte Abschneiden, das die beiden Mannschaften eint, sondern auch neue Verantwortliche auf der Bank. Nach der Trennung von Björn Schmidt übernahm dessen „Co“ Stephan Höcker, der den HSV mit mehreren Siegen in eine deutlich bessere Ausgangsposition brachte. Höcker übergab das Kommando schließlich an Frank Ewert, der am Sonntag seine Pflichtspielpremiere auf der Bank des HSV feiern wird. Auch für Peter Berhorst war beim SuS frühzeitig Schluss. Für ihn übernahm bis zum Saisonende sein Sportlicher Leiter Wilfried Neuschäfer; nicht zum ersten Mal. Die Hoffnung in Westenholz ist groß, dass „Wille“ am Ende der Saison das Team als Landesligist an seinen bereits feststehenden Nachfolger Thomas Rath übergeben kann. Um dieses Ziel zu erreichen, muss aber von den Westenholzern deutlich mehr kommen als in den ersten 14 Partien. „Ich bin mit unserer Vorbereitung zufrieden. Wir haben respektable Ergebnisse erzielt, die ich aber nicht überbewerten möchte. Wir befinden uns in einer guten Verfassung und sind in der Winterpause fast verletzungsfrei geblieben. Für uns kann es nur nach oben gehen“, meint Neuschäfer. Er will mutige Spieler auf dem Platz sehen, die nicht auf die Schwächen des Gegners warten, sondern an die eigenen Stärken glauben und sich deutlich öfter belohnen. Timo Höber, Robin Rolf und Per Geiger fehlen.

