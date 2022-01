Faszination Tischfußball mündet im Aufstieg

Der kleine Kunststoffball ist vom Keeper trotz eines klasse Reflexes nicht zu halten. Mit lauten Knall schlägt das Spielobjekt danach gegen die Prallplatte. Das bedeutet Tor. Matthias Braun reißt die Arme in die Höhe und jubelt. Der Bruchhäuser gehört zu einer leidenschaftlichen Tischfußball-Mannschaft. Die Kickerfreunde aus den Kreisen Höxter und Paderborn sind nun sogar in die zweite Senioren-Bundesliga aufgestiegen und fühlen sich beim TFC „Paderwahn“ Paderborn sehr wohl.

Freunde des Tischfußballs aus den Kreisen Paderborn und Höxter gehen ihrem Hobby im Wettbewerb mit großer Leidenschaft nach. „Kickern ist als Freizeitvergnügen in Gaststätten und Jugendeinrichtungen etabliert. Früher stand in jeder Kneipe ein Kicker“, blickt Matthias Braun zurück. Kürzlich ist die Ü50-Seniorenmannschaft mit den vier Akteuren aus dem Kreis Höxter und zwei Spielern aus dem Kreis Paderborn in die zweite Senioren-Bundesliga aufgestiegen. Axel „Paul“ Lindemann aus Willebadessen, Sven Mindermann aus Amelunxen, Michael Döring aus Höxter und der Bruchhäuser Matthias Braun werden mit Stefan Schanz aus Altenbeken und Wolf Greiner aus Oelde in diesem Jahr gegen Mannschaften aus ganz Deutschland von Hamburg bis Freiburg an zwei Spieltag-Wochenenden antreten.