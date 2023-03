Faultier mag es auf die harte Tour

„Vertical up“ – Johannes Drösemeier läuft am Hahnenkamm in Kitzbühel die legendäre Skiabfahrt nach oben

Paderborn

Johannes Drösemeier ist in Läuferkreisen bekannt wie ein bunter Hund. Oder besser: wie ein Faultier. Denn viele Läufe in der Region und darüber hinaus bestreitet der 38-jährige Paderborner in genau diesem Kostüm. Damit ist er seit 2022 auch offizielles Maskottchen des Salzkotten-Marathons.