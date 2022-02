FC Nieheim geht steil

Fußball-Landesliga: 8:1-Kantersieg gegen den FC Kirchlengern ist drittes Torfestival in Folge

Eversen

Der FC Nieheim hat den Turbo eingeschaltet und trifft auch im dritten Spiel in Folge nach Herzenslust: 8:1 siegt die Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz in Eversen diesmal gegen das in allen Belangen unterlegene und völlig überforderte Kellerkind FC Kirchlengern. Bereits zur Halbzeit steht es 5:0.

Von Jürgen Drüke