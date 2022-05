FC Nieheim verpflichtet Marlon Pott

Dabei hat er in der Landesliga kürzere Wege zum Training als bisher: Pott wohnt in Oeynhausen, also in direkter Nachbarschaft zum FC Nieheim. „Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er kann in der Innenverteidigung sowie auf der Sechser- und Achterposition spielen“, berichtet Schnatmann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar