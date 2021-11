FC Stahle ist 5:4-Derbysieger

Kreis Höxter

In der A-Liga Gruppe eins setzt sich Spitzenreiter TuS Bad Driburg im Topspiel gegen den bisherigen Zweiten SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen mit 6:0-Toren durch. Torreich geht es am Sonntag in der einzigen Partie der Gruppe zwei zu: Der FC Stahle behauptet sich mit 5:4-Toren gegen die SG Marienmünster/Rischenau und macht das Rennen um die Tickets für die Aufstiegsrunde wieder spannend.

Von Aaron Reineke