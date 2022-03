Vor Beginn des nachgeholten Pokalfinals – die üblichen Endspiele in Brakel fielen aufgrund der Corona-Pandemie wie berichtet aus und werden dezentral nachgeholt – wurde es still in der Halle. Vördens Mannschaftsführer Guido Grawe erinnerte in seiner Begrüßungsansprache an die „schrecklichen Bilder, die wir derzeit in der Ukraine sehen und die wir auch an einem solchen, sportlich geprägten Abend nicht unerwähnt lassen dürfen.“ Im Anschluss hielten Spieler, Betreuer und Zuschauer eine gemeinsame Schweigeminute für die Opfer des Krieges ab.

Sportlich legte der TTV Höxter los wie die Feuerwehr: Felix Schäfer bezwang Guido Grawe klar mit 3:0, Sascha Bierwirth hielt Jürgen Ahlemeyer beim 3:1 in Schach. Leon Wolf konnte mit einem 3:2 über Roland Kosch auf 1:2 aus Vördener Sicht verkürzen.

Das Doppel wurde zum Knackpunkt der Partie: Das erfahrene Doppel Grawe/Ahlemeyer, seit mehreren Jahrzehnten perfekt aufeinander abgestimmt, führte gegen Schäfer/Bierwirth bereits mit 2:0, ehe die Kreisstädter aufdrehten und mit 11:9 den Entscheidungssatz für sich entschieden.

Im Anschluss spielte Felix Schäfer zum dritten Mal groß auf und besiegte auch Jürgen Ahlemeyer mit 12:10, 11:7 und 13:11 – somit war der Angriffsspieler an drei der vier Höxteraner Punkte direkt beteiligt.

Für den TTV Höxter geht es nun in zwei Wochen bei den Bezirkspokalspielen der Kreispokalsieger in die nächste Runde.

Die übrigen Pokal-Endspiele werden in den kommenden Wochen ausgetragen. Die Pokale gibt es während der Kreisversammlung.