Finn Bergmann erwischt Schokoladentag

Paderborn

Ein Split zum Abschluss der Gruppenphase: Die Untouchables Paderborn haben den Doubleheader gegen die Dohren Wild Farmers mit einem vorzeitigen 13:3-Sieg eröffnet, um im zweiten Match eine 6:15-Niederlage zu kassieren. Die fiel nicht weiter ins Gewicht, der zweite Tabellenplatz in der Endabrechnung der 1. Baseball-Nord stand schon vorher fest. In den Play-offs treffen die Paderborner in der Best-of-Five-Serie am kommenden Samstag (14 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) im Ahorn-Ballpark auf den Süd-Dritten München-Haar Disziples.

Von Jörg Manthey