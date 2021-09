Flexibel - aber zugleich standfest

Fußball: Allrounder Kerem Yilmaz will mit Landesligist Steinhagen in Westernkotten punkten

Zweikampfstark: Steinhagens Neuzugang Kerem Yilmaz (in Rot) hofft in Westernkotten auf den ersten Saisonsieg des Landesligisten.

Der 20-jährige Sennestädter, der im Sommer vom Landesliga-Rivalen SC Verl II zur Spvg. Steinhagen gekommen ist, weiß, wie man effektiv verteidigt: In der U17 des SC Verl hat er sich bereits als Innenverteidiger bewährt. Nach seinen Anfängen als Stürmer kickte er in der Jugend auch auf der Sechser-Position, ehe er in der Verler A-Jugend (Westfalenliga) wieder in den Angriff wechselte und im Landesliga-Team, der U21 des Drittligisten, ebenfalls als Offensivmann zum Einsatz kam.