Brakel/Nieheim

„Wenn jeder Einzelne das Maximum herausholt, bin ich guter Dinge, dass wir den ersten Dreier holen“, sagt Trainer Haydar Özdemir. Mit der Spvg Brakel will er an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga einen Heimsieg gegen den SV Heide Paderborn landen. Der FC Nieheim strebt am dritten Spieltag der neuen Saison den dritten Sieg an.

Von Günter Sarrazin