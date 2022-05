Football-Test: Dolphins unterliegen Crocodiles

Headcoach Jason Irmscher war trotz der deutlichen Niederlage sehr einverstanden mit der Leistung und konnte wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart am 22. Mai in Essen (erstes Heimspiel am 29. Mai gegen Solingen) sammeln. „Köln spielt seit fünf Jahren in der 1. Liga und wir sind vier Jahre in der Regionalliga rumgedümpelt. Da sind Welten aufeinandergetroffen“, sagte Irmscher. Die Gastgeber konnten sich nach einem Austausch mit dem Kölner Headcoach gut auf den Gegner und dessen Spielsysteme vorbereiten. „Wir hätten gerne nicht ganz so viele Punkte kassiert, aber ich bin super zufrieden. Wir werden das Training etwas verändern und wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen. Alle 63 Spieler haben Einsatzzeiten bekommen, jetzt werden wir den Kader auf 50 Spieler reduzieren“, sagte Irmscher.