Fortuna Düsseldorf testet in Espelkamp

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf nutzt eine Länderspielpause zu einem Testspiel in der Region. Am 7. Oktober ist Preußen Espelkamp der Gastgeber.

Zweitligist kommt am 7. Oktober

Kapitän Rouven Hennings (rechts) kommt am 7. Oktober mit Fortuna Düsseldorf nach Espelkamp.

Fußball-Westfalenligist FC Preußen Espelkamp freut sich auf einen weiteren Höhepunkt. Nachdem es am kommenden Mittwoch, 15. September, um Uhr im Westfalenpokal gegen den Drittligisten SC Verl geht, kommt Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Donnerstag, 7. Oktober, um 18 Uhr zum Freundschaftsspiel in den Sportpark Mittwald.

„Dank der Kontakte und durch die Vermittlung unseres Hauptsponsors Paul Gauselmann freuen wir uns, Fortuna empfangen zu dürfen. Informationen zum Kartenverkauf und zum Ablauf wollen wir nach Abstimmung mit der Stadt Espelkamp und Fortuna Düsseldorf zeitnah bekannt geben“, sagt der Vorsitzende Jens Dawurske.