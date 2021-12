Frank Ewert übernimmt

Der Hövelhofer SV bekommt am 1. Januar einen neuen Trainer. Wie das Schlusslicht der Fußball-Landesliga I am gestrigen Dienstag bekanntgab, tritt Frank Ewert mit Beginn des neuen Jahres die Nachfolge von Björn Schmidt an. Schmidt war am 24. November nach viereinhalb Jahren entlassen worden. 2018 hatte er den HSV zum Aufstieg in die Landesliga geführt.

„Die Verantwortlichen des Hövelhofer SV haben nach der unausweichlichen Trainerentlassung von Björn Schmidt in den vergangenen beiden Wochen eine Vielzahl von Gesprächen mit potenziellen Trainern geführt. Dabei haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der HSV weiterhin eine interessante Adresse ist und dass es ein großes Interesse an dem Trainerjob in der Landesliga gab“, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. In der heißt es weiter: „Am Ende dieser Gespräche haben wir uns mit Frank Ewert für einen erfahrenen und erfolgreichen Trainer entschieden, der in der Vergangenheit schon vielfach gezeigt hat, dass er Mannschaften führen kann und jeden einzelnen Spieler besser machen kann. Gerade bei seiner letzten Trainerstation in Atteln hat er genau diese Qualifikation über mehrere Jahre unter Beweis gestellt.“

Frank Ewert war sieben Jahre und drei Monate Trainer beim Bezirksligisten SV Atteln, der vor der Saison zum USC Altenautal fusioniert hatte. Nach einem 0:5 beim TSV Wewer war er am 11. Oktober zurückgetreten. Auf der Waldkampfbahn ist Co-Trainer Stephan Höcker nach der Trennung von Schmidt als Interimscoach eingesprungen. Ihm gelang zum Einstand ein furioses 4:1 bei seinem Ex-Klub SV Heide Paderborn, am Wochenende verlor der HSV sein Heimspiel gegen den VfL Holsen mit 2:4. Höcker wird die Mannschaft auch noch in den beiden Partien vor Weihnachten gegen den SuS Bad Westernkotten und beim TuS Bruchmühlen betreuen.

Ewert feiert sein Debüt als Hövelhof-Trainer ausgerechnet im Derby gegen den SuS Westenholz am 6. Februar. Zuvor wird der nach Vereinsangaben „Wunschtrainer“ mit dem HSV in die Rückrundenvorbereitung starten. Ewert erhält einen Vertrag bis Ende der Saison 2022/2023, das primäre Ziel sei selbstverständlich der Klassenerhalt. Ewert kommentierte seine neue Aufgabe so: „Nach ausführlichen und offenen Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich dem Hövelhofer SV meine Zusage gegeben. Diese erfolgte aus voller Überzeugung, da der HSV, trotz der aktuell tabellarisch prekären Situation, noch immer eine Top-Adresse im Kreis Paderborn und ein gut aufgestellter Verein ist.“ Die Ziele könne man nur zusammen erreichen: „Wir wollen ab sofort gemeinsam versuchen, die sportliche Talfahrt zu beenden, um zukünftig wieder für positive sportliche Schlagzeilen zu sorgen. Alle Beteiligten müssen sich darüber klar sein, dass eine herausfordernde Zeit mit ganz viel intensiver Arbeit vor uns steht. Der Turnaround wird nur möglich sein, wenn sowohl die mannschaftliche Geschlossenheit als auch Wille und Zuversicht im Vordergrund stehen.“

In die Suche nach einem neuen Trainer war auch der kommissarische Sportliche Leiter Ralf Brake involviert, der bis auf weiteres zur Verfügung steht. Daneben wird Brake die 2. Mannschaft bis zum Saisonende trainieren und versuchen, die eingleisige Kreisliga A zu erreichen.