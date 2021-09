Frank Plock mit „Fantasy“ vorn

Germete

Frank Plock (RFV Borken) hat auf „Fantasy“ am Sonntag die Springprüfung Klasse S* des großen Reitturnieres in Germete gewonnen. Der Profireiter aus Borken legte mit seiner 13-jährigen Hol-steiner Stute im Stechparcours eine fehlerfreie Runde in 44,32 Minuten hin.

Von Tanja Sauerland