Franziska Heinemann trumpft in Lippstadt und Werne auf

Bei den OWL-Tennis-Jugendbezirksmeisterschaften in Lippstadt trumpfte Franziska Heinemann (TC GW Paderborn) mit einem Turniersieg bei den Juniorinnen U18 auf. Die Dringenbergerin war mit LK 2,9 an Position eins gesetzt und gewann überzeugend ihre Matches.

Zeitgleich liefen die Westfälischen Tennis-Hallenmeisterschaften der Damen und Herren in Werne, bei denen die 15-Jährige mit einem erfolgreichen Qualifikationsspiel das Hauptfeld erreichte. Dort sorgte sie mit einem Sieg über die 32-jährige Westfalenligaspielerin Julia Niemeyer (LK1,5) für eine Überraschung. In der zweiten Runde nahm Franziska Heinemann die nächste große Hürde mit dem überraschenden Sieg gegen die an Position drei gesetzte 19-jährige Liva Yildiz (DTB 170 D). 7:5, 3:6, 6:0 hieß es am Ende für die Dringenbergerin. Im Viertelfinale kam das Aus, denn sie unterlag einer Münsteraner Verbandsligaspielerin 1:6, 3:6.