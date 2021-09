Frauen blicken nach oben

Kollerbeck

Die Fußballerinnen des Damen des SV Kollerbeck gehören in der Bezirksliga längst zu den etablierten Teams. In ihre inzwischen siebte überkreisliche Saison sind die Grün-Weißen mit dem Rückenwind des sehr guten Auftretens zu Beginn der vergangenen Spielzeit gestartet und knüpfen daran an.

Von Hannah Fischer