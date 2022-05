Ladies first: Auf beiden Strecken des Brakeler Kolping-Mailaufes haben sich mit Andrea Hildmann und Friederike Conze Läuferinnen des Gastgebers Non-Stop-Ultra Brakel den Gesamtsieg gesichert. Bei den Männern setzten sich Raphael Micus (SSV Rheder-Riesel) und Martin Schoppmeier (SV Brenkhausen/Bosseborn) an die Spitze des Feldes.

Eine Besonderheit des kleinen, aber feinen Mailaufes in Brakel ist der gemeinsame Start über beide Strecken. Und so setzte sich Fußballer Raphael Micus schnell an die Spitze des Gesamtfeldes. „Ich bin die ersten Kilometer zusammen mit Georg Menne gelaufen. Da ich wusste, dass er sich für die lange Strecke entschieden hatte, habe ich das Tempo erhöht und bin vorneweg gelaufen“, berichtete der 32-Jährige im Ziel. Mit großem Abstand von mehr als einer Minute auf den Zweitplatzierten Debesay Gebreyonas war er in 17:31 Minuten zurück auf dem Gelände des Kolping-Berufsbildungswerkes. „Ich laufe eigentlich nur beim Fußball“, schmunzelte Micus und freute sich über den Gesamtsieg über 4,8 Kilometer. Dritter wurde Jörg Nolte (Non-Stop-Ultra). Auch er hatte einen Rückstand von mehr als einer Minute auf seine zweitplatzierten Vereinskollegen Gebreyonas.