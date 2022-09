Frauen-Futsal im Abseits

Paderborn

Der UFC Paderborn hat für die anstehende Futsal-Hallensaison lediglich eine Mannschaft gemeldet. Die Männer starten an diesem Samstag (19 Uhr, Halle 1 der Universität) mit einem Heimspiel gegen den FC 96 Recklinghausen in die Westfalenliga-Spielzeit. Weitere Gegner in der Siebener-Staffel sind die Futsal Falcons GW Langenberg, Holzpfosten Schwerte II, Real Münster, TV Verl Fußball und UFC Münster II. Als Team-Verantwortliche fungieren Michael „Schimmel“ Beatrix und Julian Kaup.