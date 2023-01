Lübbecke

Noch drei Tage bis zum Freeway-Cup in Lübbecke: Es ist alles organisiert, die Vorfreude steigt, in der Kreissporthalle wird am Freitag noch der Boden verlegt. Dann aber ploppt plötzlich ein Problem auf: Oh Schreck, der Pott ist weg!

Von Lars Krückemeyer