Freundschaft macht Pause

Versmold-Loxten

Was die Ausgangsposition angeht, ist es das Spiel des Jahres. Ob die Partie sportlich hält, was die Vorzeichen versprechen, muss das Nachbarschaftsduell der Handball-Oberliga zwischen SF Loxten und TSG Harsewinkel am Samstag zeigen. Um 18 Uhr ertönt in der Sparkassen-Arena der Anpfiff.

Von Gunnar Feicht