Kreis Höxter

Das ist der erste Erfolg nach dem freiwilligen Rückzug: Der SV Bökendorf gewinnt in der Frauenfußball-Westfalenliga hoch überlegen mit 5:1 gegen den SV Höntrop. In der Landesliga punktet Phönix Höxter ebenfalls beim torreichen 3:3-Unentschieden in Stirpe. Dem SV Ottbergen/Bruchhausen gelingt trotz 1:2-Niederlage bei Spitzenteam Arminia Bielefeld ein Achtungserfolg.

Von Lena Brinkmann