Fünfmal Gold

Auf dem Offlumer See in Neuenkirchen wurden die DLRG-Landesmeisterschaften im Freiwasser ausgetragen. Mit am Start war ein Auswahlteam der Ortsgruppe Bad Wünnenberg.

Das Team aus dem Aatal nahm mit insgesamt 19 Schwimmerinnen und Schwimmern an den Titelkämpfen teil. Zwei Teams sowie Justus Knippschild, Charlotte Langer und Jonas Bodenburg konnten sich im Starterfeld absetzen und sich fortan Landesmeister/-in nennen.

Bereits in der jüngsten Altersklasse 10 fingen die Wettkämpfe spannend an – mit starken Leistungen erschwamm sich Fritz Werneke die Bronzemedaille. Anknüpfen an diese Ergebnissen konnten die Schwimmer/-innen der Altersklasse 12. So gewann Justus Knippschild die stark umkämpfte Goldmedaille bei den Jungen. Marietta Langer platzierte sich bei den Mädchen auf Rang fünf, ebenso wie Paul Werneke bei den Jungen. In der Altersklasse 13/14 weiblich schwamm Franziska Langer auf Platz acht. Bei den gleichalten Jungen konnten sich Finian Fuhr den Platz sechs und Silas Hegers Platz elf sichern. Gleich zwei Medaillen holten Charlotte Langer und Annika Magiera für das Bad Wünnenberger Team. Langer wurde Landesmeisterin in ihrer Klasse 15/16; Magiera sicherte sich Silber. Frederike Knippschild belegte Rang zwölf. Marius Hegers schwamm auf Platz zwei bei den Jungen.

Wiederum fortgesetzt wurde der Medaillenregen bei der Altersklasse 17/18. Theresa Weber (17/18) erschwamm sich die Bronzemedaille. Jonas Bodenburg sicherte sich Gold, dicht gefolgt von Julian Gebbe. Haakon Müller und Mika Thorwesten belegten Platz fünf und sieben. In der ältesten Altersklasse wurde Katharina Gebbe Zweite, Johanna Schulte Dritte und Franziska Langer landete auf Platz fünf.

Bei der Landesmeisterschaft wurden jedoch nicht nur die Einzelsportler für das konsequente Training belohnt. Auch bei den Teams setzte sich die Erfolgssträhne fort. Beide Teams der AK 15/16 weiblich und 17/18 männlich gewannen die Goldmedaille. Auf Rang zwei platzierte sich die AK offen weiblich.

Aufgrund der guten Resultate aller Starter hoffen die Trainer auf weiterhin starke Leistungen der Sportler aus Bad Wünnenberg. Gleich am ersten September-Wochenende steht ein deutschlandweiter Vergleich mit der DLRG-Trophy an.