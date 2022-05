Für Hüllhorst wird‘s jetzt richtig eng

Sollte die HSG Spradow am Samstag in Spenge gewinnen, sogar deren vier. In dem Fall darf sich Hüllhorst nur noch zwei Punktverluste erlauben. Am Samstag geht‘s zum Tabellenzweiten Handball Bad Salzuflen. Bereits am Montag um 20 Uhr folgt das Nachholspiel beim HSV Minden-Nord, dann könnte der Abstieg frühestens perfekt sein.

