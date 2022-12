Fußball-Landesliga: Brakel will an Derbysieg anknüpfen, Nieheim die Herbstmeisterschaft sichern

Kreis Höxter

Die Herbstmeisterschaft wartet auf den FC Nieheim. Der Spitzenreiter benötigt nur noch einen Punkt zur vorzeitigen Halbzeitkrone und will den am Sonntag in Neuenbeken einfahren. Die Spvg Brakel bekommt es auf eigenem Platz mit dem Post SV Detmold zu tun. Der starke Aufsteiger soll möglichst ohne Beute auf die kurze Heimreise geschickt werden.