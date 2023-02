Mastbruchs Trainer fordert Heimsieg gegen Dornberg

Zeitgleich versucht der SV Heide in einem schweren Auswärtsspiel beim Drittplatzierten Kaunitz den Rückrundenfehlstart auszubügeln. Schon am Samstag empfängt die DJK Mastbruch abstiegsgefährdete Dornberger.

SF DJK Mastbruch - TuS Dornberg (Sa., 14 Uhr). „Verlieren verboten“, äußert sich Mastbruchs Trainer Roberto Busacca klar zur anstehenden Aufgabe gegen die TuS aus Dornberg. Man könnte bei einer Niederlage sonst schnell wieder unten reinrutschen. Das sei ein Big Point-Spiel. Aufgrund des 30. Geburtstags des Mastbrucher Kapitän Dennis Fortak wurde das Spiel auf Samstag vorverschoben. Zu den Feierlichkeiten sollen drei Punkte her, die in Sachen Abstieg erstmal für Ruhe sorgen könnten. „Ich möchte konzentrierte 90 Minuten sehen“, so Busacca. „Gegen Mannschaften von unten tun wir uns häufig schwer, was sich diesmal hoffentlich ändert.“ Dornberg konnte man in der Hinrunde trotzdem klar mit 5:2 schlagen. Personaltechnisch muss die DJK auf Niklas Hagen (5. Gelbe) und Nick Sifrin (Urlaub) verzichten, die beide beim Rückrundenauftakt noch in der Startelf standen.

SCV Neuenbeken - TuS Tengern (So., 15 Uhr). Neuenbeken empfängt am Sonntag den TuS Tengern, der aus der Westfalenliga kommt und Neuzugänge aus höherklassigen Ligen vorweisen kann. Nichtsdestotrotz sind beide punktetechnisch gleichauf. SCV-Trainer Marco Cirrincione erinnert sich allerdings noch gut ans Hinspiel, das mit 4:1 verloren ging: „Da haben wir richtig schlechte erste 20 Minuten gespielt, weshalb die Jungs noch eine Rechnung offen haben. Tengern hat dort mit ihren vielen individuell starken Spielern gezeigt, was sie können.“ Die Neuenbekener möchten sich im Rückspiel kämpferisch geben und mit einer guten taktischen Rahmung auftreten. „Wir wollen sowohl variabel als auch flexibel agieren und lassen uns im Training noch die ein oder andere Überraschung einfallen“, so Cirrincione. Für Tengern ist es aufgrund einer Spielverschiebung erst der Auftakt in die Rückrunde, während die Gastgeber nach dem Sieg in Herford mit Rückenwind antreten können.

FC Kaunitz - SV Heide-Paderborn (So., 15.30 Uhr). Nach der bitteren Niederlage im Kellerduell gegen Steinhagen erwartet Heide Paderborn nun ein schwieriges Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Kaunitz. Trainer Björn Schmidt rechnet dabei mit offensiv spielstarken Gegnern und sieht seine Mannschaft klar in der Außenseiterrolle: „Es ist ein Kontrastprogramm zur letzten Partie, in der wir gewinnen mussten. Diesmal setzen vor dem Match nicht viele auf uns. Vielleicht ist die Außenseiterrolle jetzt aber genau das Richtige und wir können ohne Druck die uns bietenden Räume bestmöglich nutzen.“ So hoffen die Heider auf ein ähnlich enges Spiel wie in der Hinrunde, welches nur knapp mit 1:2 verloren ging. Bloß der Sieger soll anders heißen, wofür personaltechnisch aus dem Vollen geschöpft werden kann.