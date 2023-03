Nieheim/Brakel

An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga wird es enger: Der FC Nieheim hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen Schloß Holte für den schwachen Aufritt vor einer Woche in Dornberg rehabilitiert. Gleichzeitig musste sich Hauptkonkurrent Maaslingen beim SV Heide Paderborn geschlagen geben. Die Spvg Brakel gab in den letzten fünf Minuten in Steinhagen einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand und rutscht auf einen Abstiegsplatz.