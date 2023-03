Fußball-Landesligist FC Nieheim hat unter der Woche nach Antworten gesucht und will an diesem Sonntag gegen den VfB Schloß Holte ein anderes Gesicht zeigen als bei der überraschenden Niederlage am Vorsonntag in Dornberg. Mit Rückenwind reist dagegen die Spvg Brakel zum Kellerduell nach Steinhagen.

Martin Gröcker hat nur Augen für den Ball und lässt sich von den Gegenspielern nicht aus der Ruhe bringen. Der Nieheimer will am Sonntag mit seinem Team in Eversen zurück in die Erfolgsspur.

FC Nieheim - VfB Schloß Holte (Sonntag, 15 Uhr in Eversen). Der FC Nieheim will zurück in die Spur. „Wir müssen jetzt mal wieder in unseren Move kommen und Spiele gewinnen“, macht Trainer André Schnatmann vor dem Heimspiel in Eversen gegen den Aufsteiger Schloß Holte deutlich. Den Vorsprung an der Tabellenspitze hat der FC Nieheim verspielt, auch wenn er noch vor Maaslingen geführt wird. Der Hauptkonkurrent hat aber aktuell zwei Spiele weniger bestritten als der Herbstmeister. „Rechnerisch sind wir Zweiter“, sagt Schnatmann, misst dem aber zumindest offiziell keine große Bedeutung bei. „Wir müssen auf uns gucken, unsere Spiele gewinnen und dann sehen wir, was dabei herauskommt.“