Fußball und Lahmacun in Steinheim: Aktionen für die Erdbebenhilfe

Spendenaktionen am Freitag, 10. Februar, an der Moschee und auf dem Fußballplatz

Steinheim

Der TSC Steinheim und der Türkisch-Islamische-Kulturverein Steinheim organisieren an diesem Freitag, 10. Februar, Spendenaktionen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.