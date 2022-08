In seine zehnte Fußball-Bezirksliga-Saison in Folge startet der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen und möchte sich zum runden Jahrestag im guten Mittelfeld der Tabelle festsetzen. „Erst einmal geht es darum, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern“, betont Trainer Matthias Rebmann.

Verloren haben die Peckelsheimer mit Paboy Fanneh allerdings ihren torgefährlichsten Spieler der Vorsaison. „Paboy wechselt nach Bad Lippspringe, da er mittlerweile dort in der Nähe wohnt und den Aufwand des Pendelns nicht dauerhaft betreiben möchte. Zudem hat er den Arbeitgeber gewechselt und wird häufiger auf Montage sein, somit wäre seine Zeit sowieso begrenzt gewesen“, berichtet Peckelsheims Trainer Matthias Rebmann. Außerdem verlassen Torben Sinemus (zurück zur SG Rhoden/Schmillinghausen) und Sigfried Schmitz das Team, wobei Schmitz weiterhin nah an der Mannschaft sein wird. Er engagiert sich im Vorstand des FC P-E-L als Geschäftsführer. „Er war in der Vergangenheit immer wieder verletzt und hat sich daher entschieden, seine Schuhe an den Nagel zu hängen“, weiß Matthias Rebmann.