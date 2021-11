Dank seines zweiten Sieges in Folge hat sich der Delbrücker SC in die Top 6 der Westfalenliga zurückgespielt. Gegen Preußen Espelkamp gab es einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg.

„Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg, weil wir eine ganz starke erste Halbzeit gespielt haben. Nach der Pause war es etwas mühsamer, trotzdem hat es die Mannschaft insgesamt gut gemacht“, lobte DSC-Trainer Detlev Dammeier. Sein Team war nach dem 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenführer 1. FC Gievenbeck vor einer Woche von Beginn an hellwach, aggressiv und griffig in den Zweikämpfen. Bereits nach 180 Sekunden hatten die Gastgeber gleich eine Dreifachchance zur Führung. Hasan Dere steckte auf rechts durch für Damian Biniek, der an Torhüter Nino Vom Hofe scheiterte. Der Nachschuss von Niklas Huschen wurde zur Ecke geblockt. Aus der resultierte ein Schuss von Dere, der jedoch wieder durch Vom Hofe gehalten wurde. Fünf Minuten später tauchten die Gäste erstmalig vor dem von Julian Gabriel gehüteten DSC-Tor auf. Der Schuss flog jedoch ans Außennetz.