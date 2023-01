Es ist das letzte große Event des eigenständigen Tischtenniskreises Höxter/Warburg: An diesem Sonntag spielen in Brakel 24 Mannschaften aus 13 Vereinen um zwölf Titel. Los geht es um 11 Uhr in der Sporthalle des Berufskollegs.

Die Pokalfinals haben Tradition. Jedes Jahr im Januar, wenn nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht, werden alle Endspiele parallel in Brakel ausgetragen. Die Halle ist voll. Stimmung ist garantiert. „Wir sind einer der wenigen Kreise im Verbandsgebiet, die diese Pokalspiele für alle Altersklassen anbieten“, betont Wolfgang Klare, Vorsitzender des Tischtenniskreises. So gibt es in den Kreisen Lippe und Paderborn, die ab der kommenden Saison mit dem Kreis Höxter/Warburg zum neuen Bezirk OWL Süd fusionieren müssen, kein so breites Pokalangebot. Wolfgang Klare hat sich mit seinem Vorstand stets gegen diese Fusion ausgesprochen und wird auch im neuen Bezirksvorstand kein Amt mehr bekleiden. „Wir haben gegen die Fusion gekämpft und verloren. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen und das Beste aus der Situation zu machen“, sagt der Bühner. „Vielleicht haben die Vereine aus den Kreisen Paderborn und Lippe ja auch Interesse am Pokalwettbewerb und beleben ihn dadurch“, blickt er voraus.