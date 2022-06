Gastgeber nutzen windigen Heimvorteil

Die Herren 30 des TV Espelkamp-Mittwald haben das Spitzenspiel in der Tennis-Bundesliga beim Buschhausener TC mit 1:8 verloren. „Das deutliche Ergebnis spiegelt aber den Verlauf der einzelnen Partien nicht richtig wieder. Zumal drei erst im Match-Tiebreak entschieden wurden“, sagte Gunnar Hildebrand.

Auf ihn ist Verlass: Josselin Ouanna holte in Buschhausen den einzigen Punkt für TV Espelkamp-Mittwald.

Der Teamkapitän lobte die Atmosphäre mit 650 Zuschauern auf einer neuen Anlage. Dabei nutzten die Gastgeber ihren Heimvorteil. „Es ist keine Ausrede. Aber dort war es so windig als wenn man an der Küste Tennis spielt. Daran muss man sich erst gewöhnen“, so Hildebrand.