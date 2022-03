Gauturntag in Bad Lippspringe: Goldene WTB-Nadel für Christa Wissing

Ostwestfälischer Turngau und Westfälischer Turnerbund ehren in Bad Lippspringe verdiente Mitglieder

Bad Lippspringe

Die Bedeutung des Vereinssports kann nach Ansicht von Landrat Christoph Rüther nicht hoch genug eingeschätzt werden: „Wer regelmäßig aktiv mit anderen Sport betreibt, der tut etwas gutes für die eigene Gesundheit und fördert nachhaltig und gleichzeitig das soziale Miteinander.“ Rüther sprach auf dem Ostwestfälischen Gauturntag, der am Wochenende in der Jahn-Turnhalle in Bad Lippspringe stattfand.

Von Klaus Karenfeld