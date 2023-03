Geballte Frauenpower

Traditionell bilden die Deutschen Mastersmeisterschaften „Lange Strecke“ auf der 50-Meter-Bahn den ersten Höhepunkt der Masterssaison. Iris Kürten-Schwabe, Britta Schindewolf und Inés Schuh vom 1. Paderborner Schwimmverein waren in Halle/Saale dabei – und wie! Sechs Medaillen bei sieben Starts waren eine tolle Ausbeute.

Paderborner Frauenpower bei der DM Lange Strecke in Halle/Saale, von links: Iris Kürten-Schwabe, Britta Schindewolf und Inés Schuh.

Iris Kürten-Schwabe trat in der Altersklasse 65 über die kräftezehrenden 200 Meter Schmetterling an und lieferte sich lange ein Kopf-an-Kopf Rennen mit ihrer Konkurrentin aus Göppingen. Am Ende wurde sie wohl knapp geschlagen, doch hatte sie nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen.

Britta Schindewolf, Pädagogin der Franz-Stock-Realschule in Hövelhof, zeigte über 1500 Meter und 800 Meter Freistil eine solide Leistung und erreichte in der Altersklasse 60 zweimal Platz zwei. Über die 400 Meter Freistil musste sie sich einer starken Konkurrenz stellen, unter anderem der Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Sommerspiele von Montreal (1976). Schindewolf schwamm hier ein starkes Rennen und erkämpfte in der Zeit von 5:33,85 Minuten die Bronzemedaille.

Studienrätin Inés Schuh trat ebenfalls über alle drei Freistildistanzen an. Gut vorbereitet und hochmotiviert, teilte sie sich das Rennen über 1500 Meter optimal ein und spulte präzise wie ein Schweizer Uhrwerk Bahn für Bahn ab. Sie finishte in einer Topzeit von 20:08,24 Minuten: eine neue Bestzeit, die mit einer Bronzemedaille veredelt wurde. Trotz eines guten Rennens über 800 Meter Freistil musste sich Inés Schuh in der Altersklasse 30 knapp der Drittplatzierten geschlagen geben.

Über 400 Meter Freistil bot sich die Chance zur Revanche. In einem beherzten Rennen mobilisierte Schuh letzte Reserven und erschwamm ebenfalls mit neuer Bestzeit die nächste Bronzemedaille.