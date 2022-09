Gegen den SCV geht nichts

Paderborn

Es bleibt dabei: Der SV Heide Paderborn bekommt in Landesligaspielen gegen den SCV Neuenbeken kein Bein an den Boden. Am Sonntagnachmittag verlor das Team von der Rothe die Heimpartie gegen die Elf von Marco Cirrincione mit 0:2. Bereits zuvor hatten die Heider im Derby dreimal in Folge das Nachsehen gehabt.

Von Jochem Schulze