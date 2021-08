Gegen den Strom

103 Kilometer in 11:45 Stunden reiner Fahrzeit hat der Blankenauer in seinem Surfski-Kajak zurück gelegt. Normalerweise sind Koch und seine Lebensgefährtin Gabi Menke in den Sommermonaten Stammgäste bei Quadrathlon-Rennen, haben beide schon deutsche und internationale Titel in dieser Sportart gewonnen. Pandemiebedingt ist der Kalender aber sehr stark ausgedünnt. „Erst am kommenden Wochenende gibt es den ersten Quadrathlon der Saison. Im September folgen die Weltmeisterschaften“, berichtet Lars Koch.

