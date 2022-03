„Gegenseitige Wertschätzung“

Nach dem überraschenden Rücktritt von Driller Ende Februar hatte dessen Co-Trainer Sascha Heisener übergangsweise und alles andere als erfolglos das Team übernommen. Er machte Fußball-Abteilungsleiter Thomas Dressler allerdings deutlich, dass er für diese Position maximal bis zum Ende der Saison zur Verfügung stehen würde. Also machte sich Dreßler an die Arbeit und feilte an der Nachfolge. „Ich wollte gar nicht auf Trainersuche gehen, denn unabhängig von der Ligazugehörigkeit hätten wir sehr gerne mit Markus weitergemacht. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn nicht entlassen werden und er das nur selber machen kann“, so Dreßler. Dass Driller dies dann, wie er sagte, zum Wohle der Mannschaft tatsächlich in die Tat umsetzte, war sowohl für den Coach als auch für den Verein schmerzhaft. „Das Trainerteam Sascha Heisener, Stefan Kapczak und Sebastian Wagner macht es richtig gut. Dennoch brauchen wir eine langfristige Lösung“, meint Dreßer.

